Francesca Manzini dopo gli attacchi si sfoga con Raimondo al GF Vip: “Sono molto dispiaciuta e demoralizzata”

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Francesca Manzini non ha preso affatto bene gli attacchi che gli altri concorrenti le hanno rivolto ieri sera al Grande Fratello Vip durante la sedicesima puntata.

Si era già sfogata ieri sera dopo la puntata con Raimondo Todaro ma poco fa lui vedendola ancora pensierosa ha cercato di tirarla su. Il fatto che il suo comportamento sia stato ancora una volta frainteso l’ha ferita, all’amico ha detto che si sente molto dispiaciuta e demoralizzata. Ritiene molto fastidioso il modo in cui l’hanno trattata e non pensa di meritarlo.

Francesca Manzini si sfoga ancora con Raimondo Todaro al GF Vip: il suggerimento dell’amico

Durante il suo sfogo la gieffina al ballerino ha detto: “Se qualcosa mi fa male o mi dispiace ho tutto il diritto di esprimere il mio dispiacere e il mio disappunto“. Nella casa più spiata dagli italiani pensa di essere sempre stata umana, buona, educata, vera e sincera.

Raimondo Todaro vedendola così demoralizzata le ha consigliato di affrontare gli ultimi giorni al Grande Fratello Vip con più leggerezza, divertendosi e facendosi scivolare tutto addosso. Lei però è apparsa molto giù di morale e ha ribadito che non le piace che le vengano attribuiti aggettivi che non le appartengono.