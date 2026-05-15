GF Vip Lucia Ilardo si confida con Raul, su Renato svela: “Non mi faccio prendere in giro”

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Lucia Ilardo ha manifestato i suoi dubbi a Renato Biancardi in merito al loro rapporto, le sembra strano che sia improvvisamente cambiato nei suoi confronti al Grande Fratello Vip.

Per settimane il gieffino è stato frenato mentre lei provava ad instaurare un legame più intimo, adesso che è lui a mostrarsi interessato lei non riesce a fidarsi del tutto. La gieffina ha parlato delle sue incertezze anche con Raul Dumitras. Anche lui ha notato il cambiamento di Renato Biancardi, vede che adesso la cerca con dolcezza. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip gli ha anche detto che forse è cambiato qualcosa e lui gli ha fatto notare che è strano.

Lucia Ilardo non si fida di Renato Biancardi al GF Vip: la gieffina si apre con Raul in merito ai suoi dubbi

Durante il momento di confidenze Raul Dumitras ha detto alla gieffina che per come è fatto lui avrebbe aspettato la fine del reality per rivelarle cosa prova perché è lecito che il suo cambiamento abbia fatto sorgere dei dubbi a tutti. Lei ha chiaramente detto che non si fa prendere in giro e che alcune cose che lui le dice sotto le coperte non le tornano.

Lucia Ilardo ha confidato a Raul che dopo la puntata Renato Biancardi sembrava aver capito di essere preso e dicendole cose importanti la destabilizza e le fa venire dei dubbi. Dopo aver detto che non vuole essere illusa né illudere ha rivelato: “Ci sono delle volte in cui stiamo insieme in cui mi piace molto la complicità, ma il mio sesto senso dice no, non mi fido. Fuori non lo so se mi interessa continuare”.