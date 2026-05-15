Lucia Ilardo si scusa con Francesca Manzini al GF Vip: lo scambio di complimenti scaccia la tensione

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Le gieffine stanno preparando una nuova esibizione per la prossima puntata del Grande Fratello Vip e durante le prove come al solito non è mancata la tensione, Lucia Ilardo nelle scorse ore ne ha parlato con Francesca Manzini e le ha chiesto scusa.

La gieffina ha ammesso di essere stata un po’ antipatica nei confronti dell’imitatrice, si è però giustificata dicendo che era molto nervosa. Il motivo? Perché non si sentiva a suo agio e senza volerlo se l’è presa con lei. Francesca Manzini ha accettato le sue scuse, le ha però detto che avrebbe preferito saperlo subito che era nervosa per altri motivi e non a causa sua.

Lucia Ilardo non si sente a suo agio mentre balla, Francesca Manzini la incoraggia: torna il sereno tra loro al GF Vip

Inizialmente la comica aveva pensato di far posizionare Lucia Ilardo al centro durante l’esibizione, lei però ha ammesso che questo tipo di attenzione la mette in difficoltà, si sente a disagio anche quando si guarda allo specchio mentre provano. A detta sua in un ruolo così seduttivo e scenico non si rivede, le due si sono poi scambiate dei complimenti a vicenda.

La Ilardo ha detto a Francesca Manzini che lei appare sempre naturale, sensuale e sicura mentre balla. Lei ha invece provato ad incoraggiarla dicendole che è molto bella e che deve solo trovare il giusto modo per lasciarsi andare e sentirsi a suo agio. Lucia Ilardo ha ribadito che si è dovuta adattare perché non è abituata né al palcoscenico né alla danza ed è per questo che era nervosa durante le prove. Durante il confronto le due hanno ritrovato serenità e la tensione che era nata tra loro è svanita.