GF, duro sfogo di Zeudi Di Palma contro il pubblico: “Vengo ‘picchiata’, a me fa male”

Nelle scorse ore al Grande Fratello c’è stato un piccolo battibecco tra Chiara Cainelli ed Helena Prestes, quando la prima si è sfogata con Zeudi Di Palma le ha subito manifestato il suo sostegno. L’ex Miss Italia non solo ha dato ragione all’amica, ma ha rivolto nuove critiche non solo alla fidanzata di Javier Martinez ma anche al pubblico.

Durante un momento di sfogo la gieffina napoletana ha detto: “Io sono cornuta e mazziata. Non soltanto vengo aggredita, ma metaforicamente vengo pure ‘picchiata’ dal pubblico che applaude lei piuttosto che me”. Zeudi Di Palma non crede di meritare le critiche che ha ricevuto, a parer suo non fa nulla di male ed è per questo che la situazione la fa stare male.

Helena Prestes in cerca di dinamiche al GF? Cosa pensa Zeudi Di Palma

L’ex Miss Italia ha continuato a parlare di Helena Prestes nella casa più spiata d’Italia, lei è convinta che la gieffina con il suo comportamento mira sempre a creare nuove dinamiche per catturare l’attenzione. Riferendosi alla semifinale del Grande Fratello ha detto che doveva stare male per il fatto che il fidanzato non sia arrivato in finale oppure doveva festeggiare perché lei c’è arrivata, invece ha iniziato a parlare con lei.

Zeudi Di Palma pensa che l’ennesimo atteggiamento di Helena Prestes dimostra quanto sia giocatrice e il suo interesse a creare solo dinamiche nella casa più spiata dagli italiani. Ma non è tutto, sia l’ex Miss Italia che Chiara hanno insinuato che la modella brasiliana sia ancora interessata a Lorenzo Spolverato, hanno infatti detto che ha sempre le stelle negli occhi quando lo vede.