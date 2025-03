GF Helena Prestes prova a chiarire con Zeudi Di Palma, lei rifiuta: “È una provocatrice”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha battuto Shaila Gatta al televoto ieri sera durante la semifinale del Grande Fratello ed è stata eletta finalista dell’attuale edizione del reality, dopo la diretta ha provato ad avere un confronto con Zeudi Di Palma ma ha trovato un muro.

La loro amicizia nella casa più spiata d’Italia è naufragata da settimane e non hanno mai perso occasione di attaccarsi e criticarsi duramente da quando si sono allontanate. Ieri sera dopo la puntata la modella brasiliana voleva avere un chiarimento con l’ex amica che però si è trasformato in un altro battibecco. Helena Prestes di fronte al rifiuto di Zeudi Di Palma ha precisato che voleva solo fare due chiacchiere però le ha detto che la lasciava andare visto che pensa che sia tutto costruito.

Zeudi Di Palma rifiuta il confronto con Helena Prestes al GF e la attacca: cosa è successo dopo la diretta

Per l’ex Miss Italia non è stata una serata facile, nel corso della semifinale del Grande Fratello ha avuto un duro confronto sia con Shaila Gatta che con Lorenzo Spolverato e dopo la diretta ha dovuto fare i conti anche con l’ennesimo attacco di Helena Prestes.

La fidanzata di Javier Martinez l’ha accusata di non essere interessata all’amicizia ed è andata via, parlando con Chiara Cainelli la gieffina napoletana ha detto: “Sta facendo tutto lei, Helena è una provocatrice seriale, non ha capito che non attacca più, è finita“. Poco dopo parlando con Jessica e MariaVittoria Helena Prestes ha raccontato che voleva parlare con Zeudi Di Palma ma lei le ha detto che non aveva voglia di farlo. A detta sua l’ex Miss Italia vuole solo vincere il Grande Fratello, usa gli altri e non le importa nulla dell’amicizia.