Manfredonia, commerciante abbandona rifiuti in area mercatale: sanzionale

A seguito di controlli congiunti tra Polizia Locale e personale di A.S.E. S.P.A. una nota rivendita di prodotti ittici di Manfredonia è stata sanzionata per abbandono rifiuti in area mercatale.



In particolare nella giornata odierna, soggetti non configurabili come rivenditori autorizzati del mercato rionale di Santa Restituita, hanno effettuato l’abbandono di circa una dozzina di sacchi neri contenenti materiale indifferenziato, risultati provento di attività svolta fuori dalla vendita mercatale e provenienti da un noto esercizio commerciale posto nel centro cittadino.



L’identificazione è stata possibile grazie al ritrova

mento di vari reperti che senza ombra di dubbio appartengono alla suddetta attività.

Continuano i servizi per contrastare il fenomeno dell’abbandono rifiuti, un vero e proprio danno ambientale ed economico per l’intera comunità.

Polizia Locale di Manfredonia.