MariaVittoria Minghetti sbotta contro Zeudi al GF: “È insopportabile, le Zelena ora mi butteranno fuori”

A Zeudi Di Palma sono rimasti pochi ‘alleati’ al Grande Fratello da quando il suo rapporto si è incrinato anche con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, nelle scorse ore anche MariaVittoria Minghetti si è lasciata andare ad un duro sfogo contro l’ex Miss Italia.

La gieffina perlopiù trascorre il suo tempo con Chiara Cainelli nella casa, le due infatti continuano ad essere amiche anche se Lorenzo ha provato a mettere in guardia l’amica ieri al Grande Fratello. Nella serata di ieri la fidanzata di Tommaso Franchi è esplosa contro Zeudi Di Palma dicendo chiaramente che non riesce proprio a sopportarla. A detta sua la bacchetta sempre con il suo modo da maestrina, come se sapesse tutto lei, un atteggiamento che proprio non riesce a tollerare.

Zeudi Di Palma nel mirino di MariaVittoria Minghetti: la gieffina la attacca duramente al Grande Fratello

La dottoressa pensa che Zeudi Di Palma critichi tutti e voglia sempre insegnare agli altri come si fanno le cose. In presa alla rabbia MariaVittoria Minghetti l’ha invitata a farsi i fatti suoi, ha anche detto che non la lascia respirare e non ce la fa più.

La gieffina è convinta che scagliandosi contro l’ex Miss Italia verrà penalizzata durante la finale del Grande Fratello. Tra le varie cose ha infatti detto: “Ora mi faranno fuori le sue fan. Vai votatemi contro Zeudi, fatemi uscire, sì, vai, fate finalista Chiara. Andate in massa contro di me, chi se ne frega”. A detta sua da quando Zeudi Di Palma è approdata nella casa non si sono mai parlate e adesso che mancano pochi giorni le rompe le scatole, lei vuole essere lasciata in pace. MariaVittoria Minghetti ha poi concluso il suo sfogo dicendo che era piena e aveva bisogno di dire quello che pensa di lei, adesso si è liberata e non le importa se le fan della gieffina la manderanno fuori.