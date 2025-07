Un Posto al Sole, spoiler 14 luglio 2025: notizia drammatica per Michele, Antonio senza la mancanza del padre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 14 luglio 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele farà i conti con una notizia drammatica mentre si preparerà per la trasmissione sul caporalato a Radio Golfo 99. Anche questa volta il responsabile sarà Gennaro Gagliotti?

Spoiler Un posto al sole 14 luglio 2025: Antonio nervoso per l’assenza di Eugenio

Nei precedenti episodi Eugenio è finito in ospedale a causa di un malore, Viola era convinta che la situazione si sarebbe risolta in fretta e aveva preferito non dire nulla al figlio per non turbarlo. Nella puntata di oggi però Antonio sentirà la mancanza del padre.

In famiglia proveranno a risollevare il morale di Antonio ma sarà tutto inutile, infatti reagirà nervosamente di fronte ai tentativi dei familiari. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno però sapere che Viola con una telefonata riuscirà a far sentire meglio il figlio.