GF Zeudi Di Palma svela a quanto ammonta il suo stipendio: la rivelazione sorprende

Zeudi Di Palma al Grande Fratello si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che hanno stupito non poco i fan, mentre chiacchierava con Chiara Cainelli nella notte ha svelato a quanto ammonta il suo stipendio medio.

L’ex Miss Italia ha chiaramente detto all’amica che vorrebbe cambiare lavoro dopo aver partecipato al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 perché fare la fotomodella la costringe quotidianamente a fare delle rinunce. Senza giri di parole ha infatti detto che deve privarsi praticamente di tutto perché guadagna pochissimo, queste le sue parole: “Un mese posso guadagnare 2.000 euro e poi per altri zero . In media io prendo 500 Euro al mese“. Ha anche detto che questo mondo, anche se bellissimo, è precario ed è per questo che vorrebbe iniziare a svolgere un lavoro classico.

Zeudi Di Palma cambierà lavoro dopo il Grande Fratello? Cosa ha detto la gieffina

L’ex Miss Italia ha ribadito che nel suo lavoro deve sempre attendere la chiamata, però nel frattempo vorrebbe crearsi un piano A. Lei crede che il Grande Fratello da questo punto di vista possa aiutarli, a parer suo arriveranno momenti migliori dopo il reality anche se la luce non durerà a lungo.

A Chiara Cainelli la gieffina ha poi detto che per ottenere qualcosa bisogna fare tanti provini e impegnarsi. Riferendosi al suo futuro lavorativo Zeudi Di Palma ha aggiunto: “Il mondo dello spettacolo mi piace, però voglio essere realista e se non troverò molto da fare, allora mi dedicherò ad altro“.