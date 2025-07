Forbidden Fruit, puntata 17/7: Ender trama contro Zeynep e Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento con Forbidden Fruit, la nuova serie del pomeriggio di Canale 5. La trama risulta piuttosto interessante, tanto da attirare l’attenzione del pubblico. I telespettatori seguono con interesse le vicende e sono curiosi di scoprire le novità. I colpi di scena non mancano, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Le anticipazioni della puntata del 17 luglio svelano nuovi interessanti colpi di scena. Intrighi e vendette terranno i fan incollati al piccolo schermo.

Forbidden Fruit, anticipazioni 17 luglio: Ender mette in cattiva luce Zeynep

Ender noterà l’intesa crescente fra Halit e Ylidiz. La donna comprenderà che deve agire prontamente per ledere la serenità della sua rivale. La donna, infatti, incontrerà Zerrin e Lila, alle quali comunicherà che Halit ha un interesse per Ylidiz. Inoltre dirà loro che Alihan ha una relazione con Zeynep. Zerrin non accoglierà con piacere nessuna delle due notizie. La madre di Lila chiederà a suo fratello di licenziare Zeynep, sebbene lui non sembrerà intenzionato ad assecondare la richiesta della sorella.

Ender rivela a Lal della relazione fra Zeynep e Alihan

Ender proseguirà nel suo intento di mettere in cattiva luce Zeynep, convinta che lei e sua sorella siano due arriviste. La donna si recherà da Lal, confidandole che si vocifera di una relazione fra Alihan e la sua assistente. Lal, in preda ad una crisi, andrà dal suo ex, e lo affronterà duramente.

Halit avrà un chiarimento con Zeynep

Halit noterà che Ylidiz è sempre triste a causa dei continui litigi con sua sorella. L’uomo deciderà di fare un passo in avanti per aiutare la ragazza. Si recherà a casa delle due giovani, dove avrà un confronto con Zeynep. Halit le spiegherà che Ylidiz non è la causa del suo divorzio da Ender.

Ender vuole vendicarsi del suo ex marito

Ender medita vendetta contro il suo ex marito. La donna farà in modo di incontrare nuovamente di nascosto suo figlio Emir. Nel frattempo lei e suo fratello incontreranno un uomo d’affari, ipotizzando di poter avviare qualche attività con lui. Quest’ultimo, però, si mostrerà interessato ad Ender più dal punto di vista personale che professionale.

Una nuova donna entra nella vita di Halit

Nel corso di un incontro di lavoro Halit avrà modo di conoscere un’importante imprenditrice. La donna resterà affascinata da Halit non solo per le sue qualità professionali. La loro vicinanza susciterà subito la gelosia di Ylidiz, ma anche la rabbia di Ender. L’uomo, tuttavia, finirà per accettare un invito da parte di Azra, essendo irritato dai continui rifiuti della ragazza a cui è realmente interessato.