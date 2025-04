UeD, esplode la passione tra Gemma Galgani e Arcangelo: “Si sono dati baci appassionati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani si è resa ancora una volta protagonista a Uomini e Donne nella puntata di oggi, venerdì 18 aprile 2025. Le sue ultime frequentazioni non avevano preso la piega sperata ma dopo aver chiuso prima con Luciano e poi con Francesco sembra aver trovato un’incredibile sintonia con un altro cavaliere.

Di chi si tratta? Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la dama torinese e Arcangelo e ha fatto sapere che i due non solo sono usciti insieme, ma avrebbero perso la testa reciprocamente. Come al solito Tina Cipollari non è rimasta in silenzio, alla conduttrice ha detto che il primo aprile è già passato insinuando che fosse uno scherzo. Lei però ha svelato: “Si sono dati baci appassionati“.

Passione alle stelle tra Gemma Galgani e Arcangelo: Tina Cipollari li attacca

Le rivelazioni di Maria De Filippi hanno stupito non poco l’opinionista, che non ha perso occasione per scagliarsi ancora una volta contro la dama del Trono Over di Uomini e Donne. In studio ha accusato Gemma Galgani di essersi gettata tra le braccia del primo che ha incontrato e lo ha aggredito sessualmente alle otto del mattino.

Quando il cavaliere è entrato in studio Tina Cipollari lo ha stuzzicato chiedendogli quando ha fatto l’amore per l’ultima volta. All’opinionista lui ha detto: “Io non sono stato aggredito, ma ci siamo aggrediti entrambi…Per ballare il Tango bisogna essere in due. Io non bacerei certo una donna che non mi piace“. L’opinionista ha cercato di mettere in guardia Arcangelo, lui però si è detto disposto a fare anche 200 km per Gemma Galgani, questa volta la dama ha trovato la sua anima gemella a Uomini e Donne? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.