Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude con Arcangelo: “Inutile che mi mortifichi”

Questa volta Gemma Galgani sperava davvero di aver trovato l’amore a Uomini e Donne, con Arcangelo era scoppiata la scintilla al primo appuntamento ed era al settimo cielo dopo i baci passionali che si erano scambiati.

L’entusiasmo della dama indiscussa del noto dating show di Maria De Filippi però è svanito quando lui ha ammesso di essere interessato anche a Marina e di voler approfondire la conoscenza anche con lei. All’inizio Gemma Galgani non sembrava essere disposta ad arrendersi, ma vedendo il cavaliere sempre più interessato alla sua rivale la delusione è stata impossibile da negare.

Arcangelo preferisce Marina a Gemma Galgani: la dama chiude con lui a Uomini e Donne

Nonostante l’interesse palese nei confronti di Marina il cavaliere nella puntata di oggi ha ribadito di voler continuare a conoscere anche Gemma Galgani. In studio ha dovuto fare i conti con le dure critiche degli opinionisti e non solo, Gianni Sperti lo ha accusato di non avere il coraggio di interrompere la conoscenza con la dama torinese.

Anche Isabella ha criticato Arcangelo dicendo che con la Galgani vuole solo un’amicizia, a parer suo è interessato solo a Marina. Tina Cipollari ha invece detto: “Sei un bugiardo perché non hai il coraggio di dire ciò che pensi su Gemma”. Nello studio di Uomini e Donne c’è stato uno scontro tra il cavaliere e Gemma Galgani durante il quale lei ha cercato di capire se continuare o meno la loro frequentazione. Dopo che lui ha detto che avrebbe preferito uscire di nuovo con Marina lei visibilmente delusa ha deciso di interrompere la loro conoscenza. Queste le parole della Galgani: “Non intendo continuare per il momento. Inutile che mi mortifichi“.