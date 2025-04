Doccia fredda per Gemma Galgani a Uomini e Donne: Arcangelo sente un’altra dama

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Uomini e Donne da oltre dieci anni Gemma Galgani continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tante sono state le delusioni provate in trasmissione e continua a sperare di poter trovare la sua anima gemella.

Nei giorni scorsi, dopo l’ennesimo buco nell’acqua, si è resa protagonisti di un inaspettato colpo di scena. Quale? È improvvisamente esplosa la passione con uno dei cavalieri di Uomini e Donne, Arcangelo. Entrambi in studio hanno rivelato di essere stati davvero bene insieme e hanno raccontato che ci sono stati baci molto passionali durante il loro incontro. In molti hanno iniziato quindi a chiedersi se questa sia la volta buona per Gemma Galgani, oggi però in puntata ha dovuto fare i conti con un’amara verità. Di che si tratta? L’uomo non sta frequentando solo lei.

Arcangelo non frequenta solo Gemma Galgani a UeD: la verità spiazza la dama

Oggi in studio Arcangelo e Gemma Galgani hanno fatto sapere di essere usciti di nuovo insieme, Maria De Filippi ha però informato la dama del fatto che lui stia continuando a sentire anche Martina. Nonostante la forte complicità e la passione tra di loro lui non ha messo fine alla frequentazione con l’altra dama.

In studio il cavaliere è stato travolto dalle domande e lui non ha nascosto il desiderio di rivedere anche Martina. Come ha reagito Gemma Galgani? Queste le sue parole: “Beh si, ci sono rimasta male. Non me l’aspettavo“. Subito dopo la dama ha dovuto fare i conti con un’altra doccia gelata, Arcangelo infatti ha ammesso: “Bacerei pure Marina“. Inutile dire che la dama torinese è rimasta molto delusa, metterà fine alla sua frequentazione con il cavaliere che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore? Non ci resta che attendere per saperne di più.