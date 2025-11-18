Gemma Galgani fa pace con Mario a Uomini e Donne: scoppia la polemica in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Uomini e Donne nella puntata di oggi Gemma Galgani ha ballato con Mario, tra loro sono stati tanti i battibecchi nelle ultime settimane ma sembra essere tornato il sereno tra loro.

La dama continua a provare un forte interesse nei suoi confronti e non ha reagito bene quando lui ha preferito mettere fine alla loro frequentazione, da quel momento infatti non ha perso occasione per attaccarlo. I due però hanno deciso di lasciarsi ogni incomprensione alle spalle, in studio hanno infatti detto di essersi chiariti. L’episodio ha fatto non poco discutere, Gemma Galgani però si è chiesta cosa ci sia di male nel fatto che abbiano fatto pace.

Gemma Galgani balla con Mario a Uomini e Donne: pioggia di critiche per il cavaliere

Gli opinionisti hanno criticato il comportamento di Mario in studio, anche una dama è intervenuta dicendosi sorpresa perché il cavaliere le aveva detto di non volersi riavvicinare alla dama torinese per non illuderla. Un cavaliere invece lo ha accusato di aver chiarito con la Galgani perché è solo in cerca di visibilità.

Mario ha spiegato che la scorsa settimana gli era dispiaciuto vedere Gemma Galgani avvilita, avrebbe voluto abbracciarla ma ha evitato di farlo. La redazione di Uomini e Donne gli ha però consigliato di fare ciò che sente ed è per questo che oggi ha ballato con lei, un gesto che lei ha molto apprezzato. Il cavaliere ha ribadito che non prova interesse per la dama, per lui è solo un’amica. Tina Cipollari però lo ha duramente attaccato, anche lei pensa che stia cercando visibilità