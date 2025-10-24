Gemma Galgani furiosa a Uomini e Donne: “Mario mi ha usata, maltrattata e denigrata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne era un fiume in piena, in studio ha infatti attaccato duramente Mario. A detta sua si è resa conto che non ha avuto rispetto per se stessa permettendogli di trattarla come non meritava.

La dama torinese ha chiesto scusa a se stessa perché non si era mai vista così, in che modo? Maltrattata, derisa e denigrata come ha fatto il cavaliere. Ha anche detto che fortunatamente non ha più gli occhi a cuore perché quello che ha visto è devastante. È convinta che Mario abbia solo sfruttato la situazione quando ha capito che era scomoda l’ha scaricata.

Gemma Galgani dura contro Mario a Uomini e Donne: lo sfogo della dama

Quando Maria De Filippi le ha chiesto se pensa di essere stata usata ha risposto: “Mi ha letteralmente usata, e lo dico in italiano perfetto senza virtuosismi strani per camuffare situazioni”, lui ha così replicato: “Se la vuole vedere così è inutile insistere, cosa devo dire di più?“

Gemma Galgani ha continuato ad attaccare Mario dicendo che che gli ha dato tanto e le lacrime che ha versato per lui erano sentite anche se non le meritava. A detta sua il suo comportamento è stato vergongoso.