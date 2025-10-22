Uomini e Donne, Gemma Galgani sbotta in studio contro Cinzia e Isabella: “Siete finte”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani per l’ennesima volta si è resa protagonista nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi su Canale 5, non solo per il disperato sfogo su Mario ma anche per l’attacco sferrato a Clizia e Isabella.

Riferendosi a Clizia ha detto che nel noto dating show di Maria De Filippi oltre all’interesse fisico ha sempre cercato altro, alludendo ai beni materiali dei cavalieri. Quando la dama le ha detto che la cosa non le faceva onore lei è sbottata dicendole che in un mese è stata con tre uomini.

Gemma Galgani si scaglia duramente contro Isabella e Clizia a Uomini e Donne: lo sfogo della dama

La dama torinese visibilmente infastidita ha detto che non sprecherà più le sue lacrime e non starà più zitta. Ha poi accusato Clizia e Isabella di essere finte, la seconda le ha detto che non è più credibile perché ripete sempre lo stesso copione.

Nello studio di Uomini e Donne è intervenuto anche Gianni Sperti che ha detto ad Isabella che nemmeno lei è credibile. A detta sua anche uscire con Mario fa parte di un copione sia suo che di Clizia perché al momento è quello che cattura maggiormente l’attenzione, altrimenti gli avrebbero dato prima il loro numero. Gemma Galgani ha poi rincarato la dose dicendo: “Sai cosa ti piace di più a te Isabella? La macchina di Mario. Ma poi cosa parli? Tu dopo una settimana che stavi qua già chiedevi le interviste a pagamento”.