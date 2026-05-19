Tasso al Nova, il format di Giuseppe Conte: “Strategia per rilanciare il turismo”

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Tasso: “Una strategia unitaria per rilanciare il turismo nel Gargano e nella Capitanata”

“Il Gargano e la Capitanata rappresentano uno dei territori più ricchi di risorse ambientali, culturali e spirituali dell’intero Mezzogiorno. Nonostante questo patrimonio, la piena valorizzazione turistica dell’area è stata frenata da criticità note: infrastrutture insufficienti, mobilità interna complessa, frammentazione dell’offerta e carenza di servizi informativi adeguati” è l’incipit di Antonio Tasso (consigliere comunale di Manfredonia ed ex deputato, attualmente nel M5S) presente – in qualità di coordinatore del tavolo sul ‘Turismo’ – a “NOVA – Parola all’Italia”, il format itinerante promosso dal Presidente Giuseppe Conte, aperto a chiunque, per costruire insieme ai cittadini il prossimo programma di governo della coalizione progressista, svoltosi alla Fiera di Foggia il 16 maggio scorso.

“Per superare tali limiti, amministrazioni locali e operatori del settore dovranno convergere sulla necessità di una strategia unitaria, capace di integrare le diverse componenti del sistema turistico. Tra le priorità individuate emergono il rafforzamento dell’accessibilità e il miglioramento dei collegamenti tra Foggia, Manfredonia e i principali centri garganici, elementi indispensabili per rendere il territorio realmente fruibile (a Aeroporto ‘Gino Lisa’, collegamento ferroviario Foggia-Manfredonia e adeguamento stradale ‘da e per’ le località interne e costiere)”– continua l’ex parlamentare sipontino.

Accanto alla mobilità, assume un ruolo centrale il potenziamento dell’accoglienza e dei servizi informativi, con la creazione di info point moderni, strumenti digitali integrati e personale adeguatamente formato.

La proposta punta, inoltre, a superare la frammentazione amministrativa attraverso una governance condivisa e strumenti comuni di promozione, così da costruire un’identità territoriale forte e riconoscibile.

Comunicazione digitale, tutela del paesaggio, valorizzazione delle identità locali e competitività internazionale completano il quadro strategico emerso dal confronto, che mira a trasformare il turismo in un vero motore di sviluppo sostenibile per l’intera area.

“Abbiamo trasmesso un report completo su quanto emerso dal dibattito agli organi direzionali e sono pronto a partecipare ai successivi incontri per tramutare in proposte legislative l’analisi ricavata” conclude Tasso.