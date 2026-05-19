Uomini e Donne Gianpaolo regala un fiore a Barbara e Gemma Galgani lo attacca: “Sono nera”

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Oggi a Uomini e Donne c’è stato un altro acceso scontro tra Barbara De Santi e Massimo, durante la puntata un gesto di Gianpaolo ha mandato Gemma Galgani su tutte le furie.

Cosa è successo? Quando Maria De Filippi ha chiesto a Barbara con chi volesse ballare lei ha detto con il cavaliere che le ha regalato un girasole ed è venuto fuori che si trattava di Gianpaolo. Finita la musica la dama torinese è sbottata contro l’uomo dicendo di essere nera, lo ha poi accusato di essere il paladino delle verità nascoste.

Gemma Galgani si scaglia contro Gianpaolo a Uomini e Donne: perché la dama si è infuriata

Visibilmente infastidita la dama gli ha chiesto come procedono le sue frequentazioni. Ha ricordato di essere stata colpevolizzata perché dopo essere uscito con lei ha detto che è stato penalizzato nelle conoscenze con le altre dame. Ha poi aggiunto: “Chi sono queste signore? Hai la medaglia d’oro per le contraddizioni, mi sono scocciata“.

Gianpaolo ha replicato dicendo che lui ha detto delle belle parole nei suoi confronti. A detta sua ha avuto la fortuna di conoscere la vera Gemma Galgani e non il personaggio, ha poi aggiunto che aveva i suoi motivi quando ha detto di procedere con calma. In merito al gesto fatto nei confronti di Barbara De Santi ha invece spiegato: “Non lo volevo dire, non volevo provarci, era un abbraccio terapeutico. Volevo esserle accanto in un momento di difficoltà”.