“Giochiamo senza barriere”, panchina dell’inclusione a Manfredonia
PANCHINA DELL’INCLUSIONE
Mercoledì 20 maggio alle ore 11:00, presso la Villa Comunale di Manfredonia, si terrà la manifestazione dedicata all’installazione della Panchina dell’Inclusione, simbolo di accoglienza, partecipazione e condivisione.
All’evento prenderanno parte i dirigenti scolastici, i referenti delle scuole, i rappresentanti degli studenti coinvolti nei Giochi senza barriere “Sportivamente – l’energia che unisce”, il Sindaco e la Giunta Comunale, insieme a tutte le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione sportiva.
La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione della banda e delle Majorette della Scuola Giordani.
Un momento importante per celebrare insieme i valori dell’inclusione, dello sport e della comunità.
Vi aspettiamo numerosi!