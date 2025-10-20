Uomini e Donne, Gianni Sperti attacca Gemma Galgani: “Fai lo zerbino”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un nuovo scontro tra Gemma Galgani e Mario oggi a Uomini e Donne, durante la puntata Gianni Sperti si è scagliato contro la dama criticando duramente il suo atteggiamento.

Fino a qualche giorno fa la dama torinese dopo il rifiuto del cavaliere si era detta pronta a voltare pagina perché aveva capito che tra loro non poteva funzionare. Lo aveva anche offeso in studio finendo al centro della polemica. Quando Mario le ha detto che l’aveva snobbato quando c’è stato il ballo Gemma Galgani gli ha chiesto cosa pretende da lei, gli ha anche chiesto se ha la sensibilità per capire cosa sta provando.

Gemma Galgani balla con Mario a Uomini e Donne: Gianni Sperti la critica

Nei giorni scorsi la dama e il cavaliere si sono sentiti, lui le aveva anche promesso un ballo ma ci ha tenuto a precisare che da parte sua c’è solo amicizia. Lei però non sembra rassegnarsi e quando lui le ha chiesto di ballare con un’altra donna c’è rimasta davvero male.

Nello studio di Uomini e Donne i due hanno continuato a scontrarsi e non appena il cavaliere le ha chiesto di ballare lei ha subito accettato. Hanno disapprovato tutti la sua scelta, anche Gianni Sperti l’ha duramente criticata dicendo: “Non è lui che fa in modo che tu sia uno zerbino, sei tu che fai lo zerbino nei suoi confronti“. Dopo il ballo Gemma Galgani in lacrime ha ammesso che non riesce a dimenticare Mario, lui però ha ribadito che tra loro non potrà esserci nulla.