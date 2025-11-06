Gemma Galgani al veleno contro Mario, Cinzia sbotta: “Sono 20 anni che cerchi un uomo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani a Uomini e Donne nella puntata di ieri è tornata ad attaccare Mario dicendo che a parer suo è una persona falsa. A detta sua non fa altro che stare al centro dell’attenzione da quando è approdato in trasmissione senza manifestare nessun sentimento, lo ha anche definito ‘vuoto’.

Il cavaliere ha replicato all’attacco dicendo solamente che ormai la dama ripete sempre le stesse cose. Lei ha quindi detto che fin quando non vedrà un vero interesse andrà avanti. Gemma Galgani ci ha tenuto a precisare che lei porta avanti dei sentimenti, ha poi ribadito che lui è cambiato rispetto all’inizio perché si è montato la testa.

Gemma Galgani attacca duramente Mario e Cinzia a Uomini e Donne: botta e risposta al veleno in studio

Nello studio di Uomini e Donne la dama torinese si è poi scagliata contro Mario e Cinzia, li ha anche accusati di non avere rispetto nei confronti di coloro che lavorano dietro le quinte. A detta sua sono incommentabili, pieni di disprezzo e con un tono sprezzante verso il prossimo, lei trova tutto ciò vergognoso.

Dopo le parole di Gemma Galgani è intervenuta anche Cinzia per cercare di farle capire che stanno vivendo un percorso. Lei però l’ha attaccata ancora dicendo: “Un percorso? Lo sappiamo i tuoi percorsi come iniziano e come finiscono. Giudico quello che vedo, faccio prima a sapere con quanti uomini sei stata che con quali”.

A quel punto Cinzia ha replicato dicendo che la scredita senza conoscerla e le ha fatto notare che lei cerca un uomo da vent’anni. La dama ha puntualizzato che gli anni sono 15, ha poi aggiunto: “Avete sempre solo l’argomento che sono qua da 15 anni? Un disco rotto, infatti poi arrivi e te li becchi tutti tu”.