Uomini e Donne, Gemma Galgani attacca Mario e finisce nella bufera: il gesto non piace

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gemma Galgani è finita al centro delle critiche a causa del comportamento che ha avuto nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, martedì 7 ottobre 2025, il suo gesto infatti non è proprio piaciuto.

La dama aveva iniziato un percorso di conoscenza con Mario, lui nel noto dating show sta frequentando anche altre donne e ieri in studio ha preferito mettere fine alla sua conoscenza con la dama torinese. Il motivo? Perché ha detto che non prova attrazione fisica nei suoi confronti. Inutile dire che la reazione di lei non si è fatta attendere, Gemma Galgani dopo il rifiuto è stata alquanto offensiva nei confronti del cavaliere.

Gemma Galgani si scaglia contro Mario a Uomini e Donne: pioggia di critiche per la dama

Anche se non lo ha voluto ammettere la dama c’è rimasta male per la decisione di Mario e senza troppi giri di parole lo ha anche offeso in studio. Tra le varie cose ha detto: “Ti sei montato la testa, sei venuto qua che sembrava avessi un’anguria in pancia. Quando sei sceso sembravi essere Don Chisciotte, avevi un’anguria…”.

Tra i due è scoppiato un battibecco a Uomini e Donne, lei gli ha detto che è un bene che non gli piace perché nemmeno a lei piace più dopo averlo guardato bene di profilo. Ha addirittura detto di aver pensato anche a come avrebbe potuto sistemare ‘quella cosa’ in un momento di intimità. Il comportamento di Gemma Galgani è stato molto criticato, non solo dagli opinionisti ma anche dai fan del programma. Sono in molti a pensare che lo abbia attaccato e offeso solo perché lui l’ha rifiutata.