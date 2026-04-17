Francesca Manzini infastidita da Raimondo Todaro al GF Vip: “Non è che stavi con un’inesperta”

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Stasera andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip e i concorrenti si stanno preparando per le prove, nelle scorse ore sono nate delle tensioni tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro.

Cosa è successo tra loro nella casa più spiata dagli italiani? Sin dall’inizio tra loro è nato un legame speciale ma piccolo screzi possono nascere anche tra loro. All’imitatrice non è affatto piaciuto il modo in cui l’amico l’abbia trattata durante le prove, pensa che sia stato un po’ troppo direttivo.

Il comportamento di Raimondo Todaro irrita Francesca Manzini al GF Vip: arriva il confronto nella casa

Durante un confronto la gieffina rivolgendosi al ballerino ha detto: “Non è che stavi con un’inesperta o una non professionista.” A detta sua anche gli altri hanno notato il suo atteggiamento nei suoi confronti dicendo che sembrava che la bacchettasse durante le prove.

Raimondo Todaro ha detto che probabilmente ha i suoi modi, però al Grande Fratello Vip sta cercando di controllarsi. Per far diminuire la tensione che si è creata tra loro il gieffino si è poi avvicinato all’amica e le ha dato un bacio sulla guancia. Francesca Manzini ha sorriso ma ha ribadito di esserci rimasta male, lui si è giustificato dicendo che vuole solamente fare le cose bene.