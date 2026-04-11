Francesca Manzini picchiata e umiliata dall’ex, l’appello al GF Vip: “Non permettete a nessuno di…”

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Francesca Manzini al Grande Fratello Vip sin dall’inizio ha detto che dal punto di vista sentimentale al momento è ‘chiusa’, in passato ha vissuto momenti davvero difficile e non è pronta ad iniziare una relazione.

Qualche giorno fa mentre era in confessionale si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni molto personali e delicate, ha infatti rivelato che un suo ex compagno la maltrattava. La gieffina ha subito violenza sia fisica che psicologica e non è stato affatto semplice superare quel periodo, ad oggi ha scelto di stare da sola per proteggersi.

Francesca Manzini racconta di essere stata picchiata e umiliata dall’ex: l’appello della gieffina al Grande Fratello Vip

L’imitatrice ha ammesso che ha paura degli uomini a causa delle umiliazioni, dei tradimenti e delle cose pesanti che ha vissuto, comprese le mani addosso. Ha fatto sapere che l’uomo beveva tanto e la picchiava, tantissime sono le umiliazioni che ha subito. L’ex compagno all’inizio sembrava perfetto poi ha iniziato ad umiliarla, in lacrime ha detto che si sente fragile e impaurita.

Ieri sera durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip la gieffina ha fatto un appello alle vittime di violenza invitandole a denunciare subito. Lei non ha potuto fare nulla perché l’ex che la maltrattava è morto, ha però fatto sapere che ha trovato il coraggio di perdonarlo per ritrovare un po’ di pace. Francesca Manzini ha poi aggiunto: “Non permettete a nessuno di alzare le mani su di voi. Non date a nessuno il permesso di toccarvi in quel modo“.