GF Vip, Raimondo Todaro su Francesca Manzini: “Non la vedrei mai come compagna, nemmeno da single”

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Potrebbe nascere qualcosa tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro se entrambi fossero ‘liberi’? Lei al Grande Fratello Vip ha chiaramente detto che le piace e che se non fosse stato fidanzato non le sarebbe dispiaciuto iniziare un flirt.

Quando ieri sera Ilary Blasi le ha detto che la sua è stata una ‘dichiarazione’ lei ha negato dicendo che se non si è dichiarata non dipende solo dal fatto che lui sia impegnato ma anche dal suo cuore già occupato. In diretta ha infatti ribadito che pensa ancora ad un uomo che però è andato via, nei giorni scorsi aveva già rivelato di essere ancora innamorata del suo ex.

Francesca Manzini parla del rapporto con Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip: lui non vede nulla oltre l’amicizia

La gieffina ha ammesso che se il suo cuore fosse stato libero si sarebbe dichiarata con il ballerino, lui però non la pensa come lei. Punzecchiato dalla conduttrice ha rivelato che tra loro potrà esserci solo un’amicizia.

Queste le parole di Raimondo Todaro in merito al suo rapporto con Francesca Manzini. “Ha un carattere troppo da amica, e non la vedrei mai come compagna, neppure se fossi single“. Il gieffino ha fatto sapere che il carattere della sua ragazza è molto diverso da quello dell’imitatrice. Ilary Blasi alla gieffina con ironia ha detto che glielo cercherà il Grande Fratello Vip un fidanzato, le selezioni sono già partite.