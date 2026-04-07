Grande Fratello Vip, Francesca Manzini parla della sua ultima relazione: “Ci penso ancora ma…”

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal momento che nella casa più spiata dagli italiani continuano a punzecchiare Francesca Manzini in merito al suo interesse per Raimondo Todaro lei ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza.

Per la prima volta al Grande Fratello Vip la gieffina si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito alla sua vita privata e ha ammesso che il suo cuore è ancora ‘innamorato’. Chiacchierando con alcuni gieffini in giardino ha parlato della sua ultima storia d’amore avuta con un uomo di 58 anni. Francesca Manzini non ha voluto rendere nota la sua identità, ha solo detto che si sono conosciuti durante una serata in un locale romano ed è stato un colpo di fulmine.

Francesca Manzini non ha dimenticato l’ex fidanzato: cosa ha detto la gieffina al Grande Fratello Vip

L’imitatrice ha fatto sapere che la storia d’amore con il misterioso uomo è durata circa quattro mesi, però è stata molto intensa, con lui si è lasciata andare subito. Ai suoi compagni di avventura ha raccontato che si sono detti addio qualche mese fa perché non voleva ostacolare la sua carriera. I due non si sono più sentiti, lei ha provato a mettersi in contatto con lui anche prima di entrare nella casa ma non ha ricevuto nessuna risposta da parte sua.

Francesca Manzini è consapevole che ormai la loro storia d’amore è finita, lei lo ama ancora? A questa domanda ha risposto dicendo che le ci pensa ancora e le farebbe piacere rivederlo. L’ex della gieffina però vive a Washington e lei non sarebbe disposta a mollare tutto per andare da lui.