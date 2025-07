Dino Giarrusso e Veronica Gentili hanno litigato dopo l’Isola? L’ex naufrago fa chiarezza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’esperienza di Dino Giarrusso all’Isola dei famosi si è conclusa durante la semifinale del reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5.

Lui ci teneva molto ad arrivare fino alla fine, però è stato costretto ad abbandonare l’Honduras ad un passo dalla finale in seguito alla sua eliminazione. Durante il suo percorso si è reso protagonista di molti battibecchi con i suoi compagni di avventura, a causa del suo comportamento ha fatto i conti con dure critiche. Dopo l’Isola dei famosi l’ex naufrago ha litigato con la conduttrice? La voce ha iniziato a circolare nel momento in cui Veronica Gentili non ha ripostato sui social gli auguri che Dino Giarrusso le ha fatto per il suo compleanno.

Rapporti tesi tra Veronica Gentili e Dino Giarrusso? L’ex naufrago svela come stanno le cose

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv l’ex naufrago ci ha tenuto a fare chiarezza smentendo categoricamente i rumors che stanno circolando in merito al suo rapporto con la conduttrice. Queste le sue parole: “E’ una totale idiozia, Veronica è una mia amica da tantissimi anni. Non ha voluto semplicemente ricondividere gli auguri di nessuno dei naufraghi, e ha fatto bene”.

Riferendosi poi alla sua avventura all’Isola dei famosi ha poi fatto sapere che è nato un pregiudizio nei suoi confronti, una scelta che a parer suo è stata condivisa dal gruppo quella di scagliarsi contro di lui a prescindere da quello che succedeva. Dino Giarrusso ha poi aggiunto: “Sull’Isola ho visto crearsi dei clan, ho visto tanta ipocrisia, tante miserie”.