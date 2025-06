Isola dei famosi, Ahlam dura contro Dino Giarrusso: “Finge davanti alle telecamere”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A causa del suo atteggiamento Dino Giarrusso sta facendo i conti con molte critiche durante il suo percorso all’Isola dei famosi, nel corso della semifinale andata in onda ieri anche Ahlam El Brinis lo ha attaccato duramente.

I due hanno trascorso del tempo insieme sull’Ultima spiaggia, l’ex naufraga non ha riservato parole positive all’ex compagno di avventura. Riferendosi a Dino Giarrusso ha infatti detto che fortunatamente dopo un po’ sono arrivati Paolo e Jasmine che l’hanno salvata, si chiede ancora come abbia fatto a resistere da sola con lui per una settimana intera.

Dino Giarrusso finge all’Isola dei famosi? Il duro attacco di Ahlam El Brinis

Sentendo le parole dell’ex naufraga Veronica Gentili le ha chiesto come mai è stato così difficile restare da sola con Dino Giarrusso per una settimana, le ha anche chiesto se lui le abbia fatto qualcosa per infastidirla così tanto.

Ahlam El Brinis senza giri di parole ha rivolto dure accuse al naufrago dicendo che sembra un attore di Centovetrine perché finge davanti alle telecamere. Ha poi aggiunto: “Non fa niente dalla mattina alla sera e appena vede le telecamere prende il ramettino e fa la passerella, mentre io ho fatto la legna tutta la mattina”. L’ex naufraga pensa che Dino sia proprio un giocatore.