Isola dei famosi, Cristina Plevani contro Dino: “Una persona per lui non esiste o non è degna se…”

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi c’è stato uno scontro acceso tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso, tra i due non è nata un’amicizia in Honduras e non nascondono la loro reciproca antipatia.

La naufraga è sbottata dopo aver scoperto cosa ha detto il suo compagno di avventura sul suo conto, cioè che non ha più fatto nulla dopo aver vinto il Grande Fratello e lo ha accusato di essere un classista. All‘Isola dei famosi ha commentato l’accaduto dicendo che quello che è successo con Dino è la parte amara della puntata che vuole cancellare, ha anche detto che non deve perdonarlo.

Cristina Plevani dura con Dino Giarrusso all’Isola dei famosi

Ripensando all’attacco ricevuto l’ex gieffina ha detto a Mario Adinolfi che Dino Giarrusso si è decisamente spinto oltre. Lei è convinta che il naufrago non si sia nemmeno reso conto della frase che ha pronunciato. Della stessa opinione è anche Adinolfi il quale ha detto che non si è reso conto che in quel momento doveva solo frenare e scusarsi.

Secondo Adinolfi la cosa peggiore è che Giarrusso non abbia colto il problema e il valore della persona e questo a detta sua è tipico di una persona molto egoriferita. Cristina Plevani riferendosi a Dino ha poi detto: “Una persona per lui non esiste o non è degna se non ha titolo di studio“.