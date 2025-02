Chiara Cainelli in lacrime al Grande Fratello: “Non riesco ad accettarlo”, c’entra Alfonso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata una puntata ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello che è andata in onda ieri sera su Canale 5, tra i protagonisti anche Chiara Cainelli. Nella casa più spiata d’Italia la gieffina si è di nuovo scontrata con Stefania Orlando, si è beccata una ramanzina da Anna Pettinelli e molto altro ancora.

Fino a pochi giorni fa la gieffina e MariaVittoria Minghetti facevano parte dello stesso ‘gruppo‘, i loro rapporti però si sono incrinati non appena l’hanno accusata di essere una traditrice perché si è riavvicinata ad Amanda Lecciso. Chiara Cainelli però non si aspettava che l’avrebbe nominata, infatti è rimasta molto stupita e nelle scorse ore durante uno sfogo l’ha accusata di essere falsa.

Chiara Cainelli turbata al Grande Fratello: durante uno sfogo non ha trattenuto le lacrime

Ieri sera la gieffina ha dovuto fare i conti con una spiacevole novità al Grande Fratello, l’eliminazione di Alfonso D’Apice. Non appena ha scoperto che il fidanzato avrebbe dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia era incredula e sperava che fosse uno scherzo. Dopo la puntata si è sfogata con alcuni suoi compagni di avventura, riferendosi all’uscita del gieffino napoletano in lacrime ha detto: “Io sono contenta di lui, è il migliore, e per questo non riesco ad accettarlo“.

Chiara Cainelli ha poi continuato il suo sfogo dicendo che si è resa conto di quanto sia falsi alcuni gieffini ed è anche questo che la spinge ad andare avanti e a non mollare. A detta sua se prima si faceva scrupoli per Javier adesso non se li farà più perché ha capito che non è un vero amico per Alfonso.