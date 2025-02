Stefania Orlando, le parole di Chiara la feriscono: scoppia in lacrime al Grande Fratello, “Persona inutile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continuano i battibecchi al Grande Fratello tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli, nelle ultime settimane le due in diverse occasioni si sono scontrate nella casa più spiata d’Italia. Durante le discussioni non sono mancate dure critiche e attacchi, Alfonso D’Apice è sempre intervenuto in difesa della fidanzata e i rapporti tra i tre sono diventati sempre più tesi.

Tra loro non c’è sintonia e non fanno nulla per nasconderlo, al contrario non perdono occasione per attaccarsi e insultarsi. Nelle scorse ore le due gieffine hanno avuto un confronto durante il quale Chiara Cainelli alla sua compagna d’avventura ha detto: “Hai avuto un comportamento infantile, fossi in te vergognerei“. Ha poi rincarato la dose dicendo: “Se vedessi mia madre comportarsi così con una ragazzina mi dispiacerebbe”.

Le parole di Chiara Cainelli turbano Stefania Orlando: lei si sfoga in confessionale

Parole dure quelle di Chiara Cainelli nei confronti di Stefania Orlando che non l’hanno certo lasciata indifferente. Ciò che le ha detto l’ha molto ferita, poco dopo infatti la gieffina si è sfogata in confessionale, dove non è riuscita a trattenere le lacrime.

Tra le varie cose la showgirl ha detto: “Però dire che si vergognerebbe ad avere una madre così è brutto“. Anche la fidanzata di Alfonso D’Apice si è sfogata in confessionale e non sembra essersi pentita affatto delle parole che ha pronunciato con la Orlando, ha infatti ribadito che si sarebbe vergognata se avesse visto sua madre in quella situazione. Intanto, Stefania Orlando ha continuato ad attaccarla in confessionale dicendo che è una persona inutile e senza contenuti. Ha anche detto che non ha umiltà ed è di un livello molto basso.