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Esplosione Bper Manfredonia, il sindaco La Marca se la prende con il Governo

La Provincia di Foggia è un territorio attenzionato da bande criminali. Quanto accaduto questa notte nel nostro centro cittadino, a Manfredonia, al bancomat della BPER, evidenzia come questi delinquenti si sentono tranquilli nel loro operare.

Le forze dell’ ordine, come hanno sempre fatto, faranno bene il loro lavoro e lo faranno meglio se anche noi cittadini collaboriamo.

Ancora una volta, però, devo ribadire che la sicurezza tanto acclamata, voluta, legata alla qualità della vita, è anche e sopratutto controllo di un territorio .

Purtroppo, al di là degli slogan, le promesse del Governo non sono state mantenute. La Provincia di Foggia, e non solo, continuano ad essere dimenticate.

Le indagini, il contrasto al malaffare, alla criminalità organizzata hanno bisogno di uomini e donne. E non mi risulta alcun rafforzamento tanto meno la sostituzione di quanti, nelle forze dell’ ordine, sono andati in pensione

Ancora una volta, la nostra città è ferita da una banda di balordi e delinquenti, che in tutti i modi stanno cercando di indebolire e scoraggiare le nostre comunità.

Non ci riusciranno perché continueremo a lavorare insieme per cambiare la narrazione delle cose.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia