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Manfredonia, assalto alla Bper: numerosi danni, ma colpo fallito

Sono arrivati anche a Manfredonia gli assalitori dei bancomat della Provincia di Foggia: questa notte, tra le 3.30 e le 4 è fallito il colpo alla Bper di Piazza Marconi, grazie al sistema di protezione dell’ATM della banca e, soprattutto, grazie all’arrivo di una radiomobile dei Carabinieri.

Il sistema dell’inchiostro verde e l’arrivo dei Carabinieri, come spiega in un video Antonio Castriotta, ha messo in fuga i ladri, poi inseguiti dalla stessa radiomobile dei CC.

L’inseguimento è terminato dopo che gli assalitori hanno lanciato chiodi sull’asfalto, impedendo ai Carabinieri di raggiungerli.

Il bancomat ed alcune strutture della banca Bper di Piazza Marconi hanno subito, però, ingenti danni.