Alfonso D’Apice smaschera MariaVittoria al Grande Fratello: “Voleva lasciare Tommaso per me…”

Alfonso D’Apice ieri al Grande Fratello durante la 32esima puntata del reality si è lasciato sfuggire una scioccante rivelazione su MariaVittoria Minghetti che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto Tommaso Franchi. A detta sua a dicembre la gieffina gli aveva chiesto di concederle qualche giorno di tempo per lasciare l’idraulico toscano e iniziare una frequentazione con lui.

Il gieffino napoletano ha anche rivelato che lui e la Minghetti si scambiavano dei messaggi sulla lavagna e si incontravano tramite Amanda Lecciso. Nei mesi scorsi c’era stato un avvicinamento tra loro e lei era apparsa confusa, a detta sua però non ha mai pensato di mettere davvero fine alla sua relazione con Tommaso Franchi. In diretta Jessica Morlacchi ha difeso la gieffina dicendo che era Alfonso D’Apice a chiederle di approfondire la loro conoscenza, lei però voleva stare con Tommaso.

MariaVittoria Minghetti voleva lasciare Tommaso per Alfonso? Lei nega, come ha reagito il fidanzato

In puntata MariaVittoria Minghetti ci ha tenuto a precisare che lei voleva recuperare il suo rapporto con Alfonso D’Apice ma a detta sua non gli ha mai detto di voler lasciare Tommaso Franchi per lui. Visibilmente infastidito il fidanzato ha detto: “A me Mariavittoria ha sempre detto che il piccolo Napoleone non era il suo tipo fisicamente, anzi…”, per poi aggiungere: “O io ho dato la fiducia alla persona sbagliata o qui c’è troppo ego. Non lo capisco”.

Poco dopo è intervenuto anche Alfonso Signorini, rivolgendosi a Tommaso Franchi ha detto di non prendersela troppo perché a dicembre il rapporto tra lui e MariaVittoria Minghetti non era ancora così importante come lo è oggi. La rivelazione di Alfonso D’Apice inevitabilmente ha messo in crisi il loro rapporto, i due riusciranno a chiarirsi o rischiano di mettere fine alla loro storia d’amore? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto al Grande Fratello.