Assalto BPER Manfredonia, Molo 21: “È necessario che la presenza dello Stato sia percepita in maniera concreta e costante”

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Molo 21 esprime la propria più sincera solidarietà alla BPER Banca di Manfredonia, vittima nella scorsa notte di un grave episodio criminoso che ha colpito il bancomat della filiale situata nel cuore della città.



La nostra vicinanza va a tutti i dipendenti della banca, che ogni giorno operano con professionalità e senso di responsabilità al servizio della comunità, e in modo particolare alla nostra vice coordinatrice Patrizia Salvetti, direttrice della filiale, chiamata ad affrontare le conseguenze di un atto che colpisce non solo un istituto bancario, ma l’intero tessuto cittadino.



Quanto accaduto non può essere considerato un semplice episodio di cronaca. Un assalto avvenuto in pieno centro, in uno dei punti più nevralgici e frequentati di Manfredonia, rappresenta un segnale preoccupante che deve interrogare tutti. Quando la criminalità colpisce nel cuore della città, viene compromesso il senso di sicurezza dei cittadini, si alimenta la sfiducia e si arrecano danni all’immagine e alla serenità delle attività economiche e produttive del territorio.



Per questo motivo riteniamo indispensabile una risposta forte e concreta da parte delle istituzioni. Chiediamo al Sindaco di Manfredonia di farsi immediatamente portavoce presso la Prefettura e gli organismi competenti affinché venga valutato un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La gravità dell’accaduto e il luogo in cui si è verificato impongono un’azione tempestiva e coordinata, finalizzata ad aumentare i controlli, intensificare le attività di prevenzione e contrastare con maggiore efficacia i fenomeni criminali.



La comunità manfredoniana non può essere lasciata sola davanti a episodi che rischiano di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di demoralizzare chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce alla crescita della città. È necessario che la presenza dello Stato sia percepita in maniera concreta e costante, attraverso un presidio più incisivo del territorio e una maggiore attenzione alle esigenze di sicurezza della popolazione.



Auspichiamo che i responsabili vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia e che da questo episodio possa nascere una riflessione seria sulle misure necessarie per garantire maggiore sicurezza alla nostra comunità.



Alla BPER Banca, a tutti i suoi dipendenti e alla direttrice Patrizia Salvetti rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno, certi che Manfredonia saprà reagire unita, nel segno della legalità, della responsabilità e del rispetto delle regole.

MOLO21 MANFREDONIA