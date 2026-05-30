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Il Manfredonia U15 crede all’operazione remuntanda

90 minuti. Una finale da conquistare.

Domenica mattina l’Under 15 si gioca tutto nel ritorno delle semifinali contro l’Uniti per Cerignola.

Il passivo dell’andata è pesante, ma non impossibile da ribaltare per un gruppo che ha dominato la stagione e che ha il delfino sul petto.

Per compiere questa impresa, però, i ragazzi non possono essere soli.

Abbiamo bisogno di voi, del vostro calore, delle vostre sciarpe e delle vostre voci sui gradoni del “Miramare”.

Trasformiamo il nostro stadio in una bolgia.

Dimostriamo a tutti cosa significa essere Sipontini.

Tutti al Miramare, crediamoci insieme fino alla fine!