Stefania Orlando attacca Chiara Cainelli al Grande Fratello: “Cerchi di essere come Shaila”

È andata in onda ieri la 31esima puntata del Grande Fratello e nonostante si sia scontrato il Festival di Sanremo ha catturato l’attenzione di molti telespettatori. Durante la diretta Stefania Orlando si è scagliata di nuovo contro Chiara Cainelli, le due più volte hanno discusso nella casa e tutte le volte è sempre intervenuto anche Alfonso D’Apice in difesa della fidanzata.

Ieri sera in puntata Alfonso Signorini ha difeso la Orlando dicendo alla coppia che certe offese se le potevano risparmiare. A parer suo apostrofare un donna in determinati modi non è stato bello, pensa che ognuno ha le proprie opinioni però loro son stati eccessivi. Subito dopo è intervenuta Stefania Orlando che rivolgendosi a Chiara Cainelli ha detto che si è fatta condizionare da Shaila e Lorenzo. Ha poi aggiunto: “Vivi nell’ombra della coppia cercando di essere un po’ come Shaila, che ha una personalità molto forte. Tu invece devi ancora sviluppare una personalità”.

Chiara Cainelli priva di personalità, al GF vorrebbe essere come Shaila? Le accuse di Stefania Orlando in diretta

Stefania Orlando durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello ha anche detto che Alfonso D’Apice da quando sta con Chiara Cainelli ha perso molta leggerezza e simpatia. Alla gieffina ha consigliato di prendere un po’ della sua simpatia e della sua leggerezza e l’ha accusata di atteggiarsi a prima della classe e perfettina.

La gieffina ha continuato ad attaccare la Cainelli dicendo: “Secondo me invece sei falsa, ti vedo davvero poco autentica. Probabilmente sono andata a prendere il nervo scoperto perché ciò che ho visto corrisponde al vero”.