Amanda Lecciso sbotta contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Sei un maleducato”

Tanti sono stati i colpi di scena ieri sera al Grande Fratello durante la 32esima puntata del reality, come al solito Lorenzo Spolverato è stato uno dei protagonisti indiscussi. Tra le varie cose il gieffino ha stupito tutti quando ha chiesto ad Helena Prestes una tregua, pensa infatti che lui, Shaila e la modella brasiliana dovrebbero provare ad avere un rapporto civile.

Durante il confronto però Javier Martinez si è lasciato sfuggire una rivelazione che non è certo passata inosservata, ha infatti detto che il gieffino ha dato della ‘stupida ragazzina’ ad una concorrente del Grande Fratello. Di chi si tratta? Di Amanda Lecciso, a farlo sapere è stato proprio Lorenzo Spolverato. Finita la puntata la tensione tra alcuni gieffini era alle stelle, la sorella di Loredana Lecciso è apparsa alquanto infastidita a causa dell’insulto che le ha rivolto il modello milanese.

Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato si scontrano al Grande Fratello: lui la insulta ancora

In molti si aspettavano che Lorenzo Spolverato si sarebbe scusato con Amanda Lecciso per le parole offensive usate nei suoi confronti, ma non è stato così. Dopo la diretta ha infatti ribadito che la gieffina è una stupida ragazzina perché ha fatto delle cose che glielo hanno fatto pensare. Lei rivolgendosi al fidanzato di Shaila Gatta ha detto: “Lo sono? E tu sei un maleducato. E comunque non sono una ragazzina, ma una donna”. Non appena lei ha detto che non voleva nemmeno ascoltarlo ed è andata fuori lui ha reagito dicendo: “Sei educata tu che fai così, te ne vai e chiudi la porta”.

I due poco dopo hanno provato ad avere un altro confronto al Grande Fratello ma non sono riusciti a trovare un punto di incontro. La loro amicizia ha subito una definitiva battuta d’arresto o riusciranno a chiarirsi? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.