Stefania Orlando asfalta Chiara Cainelli al GF: “Ha rosicato e si lascia condizionare”, la gieffina sbotta

C’è stato un momento di tensione ieri sera durante la 30esima puntata del Grande Fratello tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli. Il motivo? L’accesa discussione è scoppiata dopo che Alfonso Signorini ha mostrato un confessionale della showgirl in cui esprimeva il suo pensiero sulla gieffina.

Stefania Orlando è convinta che Chiara Cainelli abbia non poco rosicato quando è scoppiato l’amore tra Javier Martinez ed Helena Prestes perché voleva essere al posto della modella brasiliana. Secondo lei c’è rimasta quando dopo che il gieffino le ha detto che non sarebbe nato nulla tra loro dopo il bacio che si sono dati. In diretta ha anche detto che la gieffina più volte ha cercato di convincerla del fatto che il pallavolista stia solo fingendo con Helena.

Chiara Cainelli condizionata da Shaila e Lorenzo al GF? Le parole di Stefania Orlando e la replica della gieffina

In puntata Stefania Orlando ha detto al conduttore che secondo lei Chiara Cainelli si lascia condizionare da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa più spiata d’Italia. A detta sua c’è un gruppo che rema contro Javier. Dopo qualche intervento di Alfonso D’Apice, che ha preso le difese della fidanzata, la gieffina si è scagliata contro la showgirl.

Chiara Cainelli ha fatto sapere in diretta che Stefania è brava a parlare solo dietro e in puntata, però davanti non dice nulla. Lei ha replicato dicendo che parlare con lei è inutile perché tanto cerca sempre di rigirare le cose come vuole. La fidanzata di Alfonso visibilmente infastidita ha aggiunto: “Amore ma secondo me non mi dici le cose in faccia perchè tanto ti faccio le scarpe”. Stefania Orlando con ironia ha risposto: “Vedi che faccia impaurita che ho?!”