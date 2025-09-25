Barbara d’Urso al timone di Domenica In dopo Ballando? “Sarebbe meraviglioso ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra pochi giorni Barbara d’Urso tornerà sul piccolo schermo, non come conduttrice ma nella nuova edizione di Ballando con le Stelle nei panni di concorrente. C’è stata oggi la conferenza stampa durante la quale è stato presentato il cast e le novità del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

Tantissimi sono i fan che non vedono l’ora di rivederla in televisione e sono state tante le domande che i giornalisti le hanno rivolto. Barbara d’Urso ha fatto sapere che sono uscite ogni giorno delle notizie su di lei, anche false. Si è parlato anche di un enorme cachet, ma a detta sua è molto lontano dalla realtà, lei ha accettato il cachet che la Rai le ha proposto. Ci ha tenuto poi a precisare che lei parteciperà a Ballando con le Stelle per la voglia di mettersi in gioco.

Dopo Ballando con le Stelle Barbara d’Urso condurrà Domenica In? Cosa ha detto la conduttrice

Quando i giornalisti le hanno chiesto se vorrebbe approdare nella prossima stagione di Domenica In nel ruolo di conduttrice ha detto: “Io ho iniziato a Domenica In con Pippo Baudo nell’80. Sarebbe meraviglioso, ma Mara è meravigliosa e rimarrà là. Quello è lo spazio di Mara”.

A Barbara d’Urso hanno anche chiesto se teme lo scontro con Selvaggia Lucarelli dal momento che fa parte della giuria ed è noto che tra loro non corra buon sangue. La conduttrice ha fatto sapere che per lei non è un problema, la giuria fa il suo lavoro e ognuno di loro ha la sua stima.