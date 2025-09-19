Pasquale La Rocca su Barbara d’Urso: “Non è una ballerina, ballare in televisione è un’altra cosa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara d’Urso a breve debutterà a Ballando con le Stelle in coppia con il maestro Pasquale La Rocca. Dopo che la nota conduttrice ha detto che a differenza di ciò che pensa la gente lei non sa ballare in molti hanno avuto da ridire dicendo che da anni prende lezioni di ballo.

Cosa pensa il Pasquale La Rocca? Sui social ha fatto sapere che trova assurdo il fatto che molte persone giudicano senza avere un criterio o una reale capacità di giudicare. A parer suo vale lo stesso per Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso non è una ballerina, le parole di Pasquale La Rocca prima di Ballando con le Stelle

Il maestro di Ballando con le Stelle ci ha tenuto a precisare che aver fatto delle lezioni di ballo in passato non significa saper ballare. Tra le varie cose, riferendosi a Barbara d’Urso, ha detto: “Non è una ballerina. Ballare in televisione, con le regole e le difficoltà di una gara, è tutta un’altra cosa“.

Pasquale La Rocca ha invitato tutti ad apprezzare lo spirito del programma, lui pensa che la vera bellezza non è avere concorrenti professionisti ma seguire il percorso, il coraggio di chi decide di mettersi in gioco e la crescita settimana dopo settimana.