Barbara d’Urso su Ballando con le stelle: “Scelta difficile, ho accettato di partecipare perché…”

Manca poco alla nuova edizione di Ballando con le stelle e Barbara d’Urso è pronta ad affrontare questa nuova sfida, la conduttrice ha intenzione di impegnarsi al massimo. Intervistata dal Corriere della Sera ha fatto sapere che è molto complicato per lei, perché dopo tanti anni non sarà lei a gestire la trasmissione ma verrà gestita.

La nota conduttrice ha ammesso che è stata una scelta psicologicamente difficile accettare di partecipare a Ballando con le stelle, Milly Carlucci però è stata davvero brava a convincerla. Ci ha tenuto a precisare che la considera la d’Urso della Rai, una maniaca della perfezione proprio come lo è lei. Ha anche detto che la cercava da tantissimo tempo e adesso sentiva che era arrivato il momento giusto.

Perché parteciperà a Ballando con le stelle? Le rivelazioni di Barbara d’Urso

Dopo anni di rifiuti l’amata conduttrice farà parte del cast di Ballando con le stelle, come mai questa volta ha accettato? In merito a ciò ha svelato: “Per vari motivi. Innanzitutto perché vorrei trasferire alla gente che quando, a qualunque età, tu cadi o ti fanno cadere, bisogna sempre avere il coraggio di ripartire, anche con umiltà”.

Barbara d’Urso ha poi svelato un altro motivo dicendo che è felice di tornare in televisione perché finalmente avrà la possibilità di rivedere il pubblico che due anni fa non ha potuto nemmeno salutare.