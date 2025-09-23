Milly Carlucci mette in guardia Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso: “Possono punzecchiarsi, ma…”
Frecciatine e battibecchi tra Lucarelli e Barbata d'Urso a Ballando con le stelle? L'avvertimento di Milly Carlucci.
La nuova edizione di Ballando con le stelle sta per tornare su Rai Uno, la prima puntata andrà infatti in onda sabato 27 settembre 2025 e come sempre vedremo Milly Carlucci al timone del noto programma.
Si sta parlando molto della partecipazione di Barbara d’Urso, farà infatti parte del cast e non vede l’ora di affrontare questa nuova esperienza televisiva. Non è un segreto che la nota conduttrice non vada molto d’accordo con Selvaggia Lucarelli, che ricopre il ruolo di giudice a Ballando con le stelle. Tra le due scoppieranno dei battibecchi nel corso della nuova edizione del programma?
In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la nota conduttrice ha messo in guardia Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, queste le sue parole: “Sono capaci di fare anche battute pepate e sfottersi. Hanno la libertà di esprimersi e punzecchiarsi, ma sempre nei limiti della correttezza e del rispetto”.
Milly Carlucci ha poi svelato quali sono le sue aspettative sull’ex volto di Pomeriggio Cinque. A detta sua vorrebbe che offrisse la spensieratezza che non poteva mostrare nei panni di conduttrice a causa delle responsabilità che aveva. Ha anche detto che vorrebbe che la d’Urso riuscisse a vedere anche il lato giocoso del loro lavoro.