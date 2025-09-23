Milly Carlucci mette in guardia Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso: “Possono punzecchiarsi, ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione di Ballando con le stelle sta per tornare su Rai Uno, la prima puntata andrà infatti in onda sabato 27 settembre 2025 e come sempre vedremo Milly Carlucci al timone del noto programma.

Si sta parlando molto della partecipazione di Barbara d’Urso, farà infatti parte del cast e non vede l’ora di affrontare questa nuova esperienza televisiva. Non è un segreto che la nota conduttrice non vada molto d’accordo con Selvaggia Lucarelli, che ricopre il ruolo di giudice a Ballando con le stelle. Tra le due scoppieranno dei battibecchi nel corso della nuova edizione del programma?

Frecciatine e battibecchi tra Lucarelli e Barbata d’Urso a Ballando con le stelle? L’avvertimento di Milly Carlucci

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la nota conduttrice ha messo in guardia Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, queste le sue parole: “Sono capaci di fare anche battute pepate e sfottersi. Hanno la libertà di esprimersi e punzecchiarsi, ma sempre nei limiti della correttezza e del rispetto”.

Milly Carlucci ha poi svelato quali sono le sue aspettative sull’ex volto di Pomeriggio Cinque. A detta sua vorrebbe che offrisse la spensieratezza che non poteva mostrare nei panni di conduttrice a causa delle responsabilità che aveva. Ha anche detto che vorrebbe che la d’Urso riuscisse a vedere anche il lato giocoso del loro lavoro.