Lorenzo Spolverato attacca Tommaso e MariaVittoria al Grande Fratello: “Questi non si espongono…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello sembrava essere nata una bella amicizia tra Tommaso Franco e Lorenzo Spolverato, ultimamente però il loro rapporto si sta incrinando sempre di più. Il motivo? Perché il modello milanese si aspettava un supporto maggiore da parte del gieffino in varie situazioni.

Il gieffino toscano, invece, non si è mai fatto problemi a criticarlo in diretta quando riteneva sbagliato il suo comportamento, cosa che Lorenzo Spolverato non ha affatto gradito. Tommaso Franchi nelle scorse ore gli ha detto che lui non vede l’amicizia nel suo stesso modo, cioè solo se si prendono le difese in una determinata situazione. Il fidanzato di Shaila Gatta però ha risposto dicendo che se qualcuno si fosse accanito contro di lui l’avrebbe difeso.

Lorenzo Spolverato critica Tommaso e MariaVittoria: i due non si espongono? Cosa pensa il gieffino

Durante una chiacchierata con Shaila Gatta, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli riferendosi alla coppia formata da Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti il gieffino ha detto: “Questi non si espongono…Loro arriveranno in finale…Formano la coppia del Mulino Bianco…”.

Il gieffino napoletano pensa che uno di loro potrebbe anche aggiudicarsi la vittoria del Grande Fratello, si chiede però come potrebbero sentirsi dal momento che non hanno mai provato ad esporsi nella casa più spiata d’Italia. Lorenzo Spolverato si è invece chiesto se non si sentono presi in giro e riferendosi a MariaVittoria ha detto che nella casa lei è l’ultima ad essere a posto con sé stessa perché a parer suo è costantemente in conflitto con sé stessa.