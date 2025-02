Maxime Mbanda delude Lorenzo Spolverato al GF: “Per te ci sono sempre stato”, anche Shaila Gatta sbotta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano poche settimane alla finale del Grande Fratello e in molti sono curiosi di scoprire chi riuscirà ad arrivare fino alla fine del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Anche gli inquilini della casa più spiata d’Italia stanno facendo i loro bilanci e le loro considerazioni.

Una rivelazione fatta da Maxime Mbanda nelle scorse ore ha non poco deluso Lorenzo Spolverato e come al solito lui non è certo rimasto in silenzio. Il gieffino, infatti, ha chiaramente detto al suo compagno di avventura di esserci rimasto male. Ma cosa è successo? Parlando della finale il talentuoso rugbista ha fatto sapere che si vedrebbe insieme ad Alfonso D’Apice e a Giglio in finale, ma quando il modello milanese non ha sentito anche il suo nome non ha potuto nascondere la delusione.

Lorenzo Spolverato esprime la sua delusione a Maxime Mbanda, il gieffino delude anche Shaila

Quando i due si sono confrontati Lorenzo Spolverato all’amico ha detto: “Io per te mi sembra di esserci sempre stato…”. C’è rimasto davvero male perché si aspettava una maggiore considerazione da parte di Maxime Mbanda. Quest’ultimo però si è giustificato dicendo che non lo ha menzionato perché lui è già in finale e per lui è una cosa scontata.

A quel punto è intervenuta nella discussione anche Shaila Gatta dicendo che anche lei si aspettava di essere tra i suoi preferiti, soprattutto perché è sempre stata una spalla per lui, in molte occasioni ha ascoltato i suoi problemi e lo ha supportato. La gieffina gli ha rinfacciato il fatto di non rientrare nemmeno tra i primi cinque e ha aggiunto che quelli che le sono sempre stati accanto al Grande Fratello sono Lorenzo, Giglio, Alfonso e Amanda.