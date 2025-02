Lorenzo Spolverato propone una tregua ad Helena Prestes al GF: Javier lo attacca in diretta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua ad essere molto teso il rapporto tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Ieri sera Alfonso Signorini ha quindi voluto un confronto tra le due coppie, che non perdono occasione per attaccarsi e insultarsi nella casa più spiata d’Italia.

La modella brasiliana ha ribadito che prova solo indifferenza per l’ex velina di Striscia la notizia, non riesce a trovarsi con lei e a fare dei discorsi ed è per questo che preferisce mantenere le distanze. L’intervento di Lorenzo Spolverato ha però sorpreso tutti durante la 32esima puntata del reality, ad Helena Prestes ha infatti chiesto di fare una tregua. Lui è consapevole del fatto che non riusciranno mai a trovare un punto di incontro, pensa però che dovrebbe esserci almeno un rapporto civile tra lui, Shaila e la Prestes, proprio come è riuscito a fare con Javier.

Javier Martinez smaschera Lorenzo Spolverato al GF dopo che lui ha proposto una tregua ad Helena Prestes

Secondo il modello milanese Helena Prestes in varie occasioni ha toccato il fondo con alcune sue uscite. È stato però in quel momento che Javier Martinez è intervenuto smascherandolo. Cosa ha detto? Ha ricordato a Lorenzo Spolverato che nei giorni scorsi si è rivolto ad una gieffina dicendo ‘ragazzina stupida’. Lui non ha negato, ha infatti ammesso di aver commesso un errore dando della stupida ad Amanda Lecciso.

Subito dopo Lorenzo Spolverato ha però fatto notare che l’intervento di Javier non era adeguato in quel momento visto che lui stava cercando di mediare. Queste le sue parole: “Io sto cercando di mediare, una volta che cerco di trovare un punto di incontro mi tiri fuori Amanda? Stiamo su di noi. Cerco di limitare gli insulti…”. Intanto, Helena Prestes ha accettato la proposta del gieffino dicendo però che il suo pensiero su Shaila Gatta non cambierà.