Alfonso Signorini sul clamoroso gesto di Shaila Gatta: “Era decisa. Io tifavo per…”

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni in merito all’edizione che si è da poco conclusa.

In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha commentato la scelta di Shaila Gatta, cioè quella di tornare nella casa più spiata d’Italia il giorno della finale per mettere fine alla storia d’amore con Lorenzo Spolverato. In merito a ciò ha fatto sapere che lui sapeva che l’ex gieffina voleva un confronto e prima della diretta ha fatto di tutto per farle capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, lei però era decisa. Ha poi spiegato che la ballerina non si è sentita più amata e ha voluto chiudere senza sentire ragioni.

Dopo il Grande Fratello Alfonso Signorini svela per chi faceva il tifo: “È simile a me”

Proprio come i telespettatori anche il conduttore aveva una sua preferenza tra i concorrenti che hanno partecipato al reality, anche se questa non è mai venuta fuori. Lui stesso ha svelato che faceva in tifo per MariaVittoria Minghetti.

Riferendosi all’ex gieffina ha detto: “Io tifavo per lei perché è simile a me: è un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si ‘resetta’. Mi piacevano molto il suo modo di fare e la sua personalità”. Alfonso Signorini ha anche detto che la protagonista indiscussa del Grande Fratello è stata però Helena Prestes e ha ribadito che lei ha vinto comunque il programma perché ha trovato l’amore con Javier Martinez.