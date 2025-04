Alfonso Signorini commenta la vittoria di Jessica al GF, poi svela: “Mi spiace per Helena ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera dopo il trionfo di Jessica Morlacchi al Grande Fratello Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire alcune dichiarazioni con una giornalista del TG5, mostrate durante l’edizione di oggi delle 13.

Cosa ha detto in merito alla vittoria della cantante? Il noto conduttore pensa che è la vittoria della ragazza della porta accanto, di una ragazza che della semplicità e della normalità ha fatto il suo stile di vita. Sin dall’inizio è apparso molto felice per l’ex gieffina, infatti dopo averla proclamata vincitrice della 18esima edizione del reality l’ha abbracciata e le ha detto che era molto contento per lei perché pensa che si sia meritata il primo posto.

Alfonso Signorini dispiaciuto per la mancata vittoria di Helena Prestes: cosa ha detto dopo la finale

L’amato conduttore non ha parlato solo della vincitrice del Grande Fratello, infatti si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni anche sulla seconda classificata, Helena Prestes. Queste le sue parole: “Mi spiace per Helena, ma comunque c’è da dire che lei ha già vinto in amore“.

Anche la modella brasiliana la pensa in questo modo, dopo la finale del reality infatti ha più volte detto che anche lei si sente vincitrice perché nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore e l’amicizia.