The 50 Italia, Gianmarco Zagato pazzo di Helena Prestes: le parole

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The 50 Italia è il reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il nuovo Squid Games italiano vede 50 personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi in alcune prove per vincere un montepremi finale. Tra i concorrenti di questa prima edizione del programma vi è Gianmarco Zagato, diventato popolare in Italia per il suo podcast Tavolo parcheggio. Durante le prime puntate di The 50 italia, l’uomo ha dimostrato di apprezzare particolarmente Helena Prestes, la quale si è messa in mostra sia per le sfide vinte che per le strategie che ha messo in atto. In un video apparso su X si sente Gianmarco Zagato dichiarare: “Helena Prestes è brava, mi piace. Io sono una bimba di Helena.“

Gianmarco Zagato parla della sua esperienza a The 50 Italia

La modella brasiliana sta riscuotendo grandi consensi da parte degli altri concorrenti di The 50 Italia, il nuovo reality show appena uscito su Amazon Prime Video. Oltre a Gianmarco Zagato, Helena Prestes aveva ottenuto parole di elogio da parte di Matteo Diamante e Paolo Noise, presenti nel gioco. Nel frattempo, il podcaster ha rilasciato un’intervista a Leggo dove ha parlato della sua esperienza nel programma. Il conduttore di Tavolo parcheggio ha ammesso: “La cosa delirante è che in una settimana di registrazione c’è stato un fidanzamento e un divorzio nella stessa coppia! Roba vecchia scuola che secondo me non interessa neanche più”. L’uomo ha quindi svelato come si è sentito alla scoperta che il montepremi veniva vinto da uno spettatore: “È una cosa bellissima perché è un modo simbolico per ringraziare il pubblico per il supporto. Però, non ti nascondo che quando ce lo hanno detto un po’ ci sono rimasto male… i dobloni non fanno mai schifo! E credo mi abbiano inquadrato mentre facevo la faccia delusa, non posso nascondermi“