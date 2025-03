Stefania Orlando dura contro Lorenzo al GF: “La tua stima non mi interessa, sei arrogante”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore alcuni concorrenti del Grande Fratello hanno avuto un confronto in giardino, tra questi c’erano anche Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato che non hanno perso occasione per criticarsi a vicenda.

Mentre commentavano il cambio di atteggiamento di Alfonso D’Apice il modello milanese si è detto sicuro di non avergli mai mancato di rispetto, lui crede che sia stato solo preso di mira. Stefania Orlando gli ha però assicurato che nessuno di loro ha mai pensato ad una possibile ship tra lui e Chiara Cainelli, lo ha infatti invitato a farsi qualche domanda in merito al perché l’ex gieffino abbia detto quelle cose. A parer suo dopo essere uscito dal Grande Fratello potrebbe aver visto delle cose dai filmati che loro non hanno visto.

È scontro tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: volano accuse nella casa

Per l’ennesima volta Stefania Orlando si è detta convinta che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stiano solo fingendo di essere in crisi per catturare l’attenzione. La gieffina ha fatto notare che dicono di essere in crisi però sono più uniti di prima, nella casa più spiata d’Italia non fanno che ridere e scherzare. Durante il botta e risposta con il gieffino la nota showgirl ha detto che lei non deve imparare nulla da lui e lui non deve imparare nulla da lei.

Lorenzo Spolverato pensa che Stefania Orlando dovrebbe imparare ad ascoltare e visto che lei parla sempre sopra gli altri lo ha fatto anche lui con lei dicendo che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Visibilmente infastidita la gieffina ha così replicato: “Io con voi non ho nulla, non ho una cosa personale. Tu giri le frittate Lorenzo, non puoi mettermi in testa cose che vuoi tu. Sei troppo arrogante, non sei abituato al dialogo”.